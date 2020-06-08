2020-06-08T10:23:40+03:00
Общество

Радий Хабиров перенес в Башкирии празднование Дня медика

Его поддержал министр здравоохранения республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня, 8 июня, глава Башкирии Радий Хабиров предложил перенести торжественные мероприятия по случаю празднования Дня медицинского работника на 26 июня. На онлайн-оперативке правительства руководитель региона заявил, что текущая ситуация с коронавирусной инфекцией не благоволит проведению праздника, а проводить его в «скукоженном режиме» он не хочет.

«У нас День медика 21 июня. У меня есть предложение: я честно скажу, что в этом году хотел особо поблагодарить медиков. У нас довольно серьезная программа [мероприятий] есть, наградных материалов – и федеральных, и республиканских, – сказал Хабиров. – Я бы хотел попросить, чтобы медицинское сообщество поддержало меня. Я готов провести ряд публичных мероприятий 26 июня. У нас там 20 дней есть. Я очень надеюсь, что если будем ровно идти, я бы 26 июня медицинскому сообществу сказал бы спасибо».

Министр здравоохранения республики Максим Забелин «полностью поддержал» предложение главы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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