В Башкирии пожилая пара перевернулась на легковушке

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:58:33+03:00

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Накануне вечером, 7 июня, в Мелеузовском районе Башкирии пожилая пара попала в ДТП. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Как сообщили в госавтоинспекции, на 208 км трассы Уфа-Оренбург 61-летний житель Кумертау на Ford Focus съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась.

«В аварии пострадал сам водитель и его супруга. Начато разбирательство», – добавили в полиции.

Напомним, накануне в республике произошло еще одно ДТП с пострадавшими – молодой парень въехал в электроопору. Травмы получили четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU