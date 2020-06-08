В Башкирии пожилая пара перевернулась на легковушке
Инцидент произошел на трассе Уфа-Оренбург
фото: ГИБДД РБ
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Накануне вечером, 7 июня, в Мелеузовском районе Башкирии пожилая пара попала в ДТП. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Как сообщили в госавтоинспекции, на 208 км трассы Уфа-Оренбург 61-летний житель Кумертау на Ford Focus съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась.
«В аварии пострадал сам водитель и его супруга. Начато разбирательство», – добавили в полиции.
Напомним, накануне в республике произошло еще одно ДТП с пострадавшими – молодой парень въехал в электроопору. Травмы получили четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU