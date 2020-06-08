«Эту ситуацию мы будем перемалывать»: глава Башкирии возмутился тем, как жители соблюдают масочный режим

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:33:14+03:00

По словам Хабирова, ситуация дошла до того, что даже 10-процентное соблюдение гражданами мер защиты воспринимается как успех

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Глава Башкирии Радий Хабиров на онлайн-оперативке правительства выразил недовольству по поводу соблюдения жителями масочного режима. По его словам, в общественных местах – скверах и парках – минимальное число людей носит маски.

«Совершенно точно мы фиксируем, что жители довольно беспечно относятся к своему здоровью. Если взять парки – для меня это было неприятным расстройством, у нас Уфа довольно дисциплинировано относилась к масочному режиму, – сейчас если даже 10% носят маски в парках и скверах, то это успех уже. Эту ситуацию мы будем перемалывать», – заявил Хабиров.

Он поручил «всем дирекциям парковых служб, всем патрулям и организациям» бросить силы на то, «чтобы убеждать людей» в необходимости ношения масок.

Напомним, на этом же совещании глава Башкирии заявил, что в ближайшее время никаких послаблений режима самоизоляции ожидать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU