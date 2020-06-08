Количество заразившихся коронавирусом в Башкирии увеличилось на 89 человек

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:20:07+03:00

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Сегодня, 8 июня, на очередном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил, что на 10 часов утра в регионе зарегистрировано 4017 случаев заражения коронавирусом. Чиновник отметил, за прошедшие сутки было зафиксировано 92 новых случая заболевания COVID-19.

- Уровень заболеваемости у нас составляет 92 случая на 100 тысяч человек населения. Всего на сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 1086 человек, из которых 81 человек в тяжелом состоянии. На текущую дату всего с полным выздоровлением выписано 1350 человек, из них 16 за последние сутки. Количество летальных случаев за все время – 18, - рассказал Максим Забелин.

Также министр заявил, что в республике сокращается количество пациентов с внебольничной пневмонией.

- В обсерваторах остаются 180 человек, за все время на самоизоляции находились 33 тысячи человек, - подытожил Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU