2020-06-08T09:49:18+03:00
Общество

«Ко мне с этим даже не обращайтесь»: глава Башкирии призвал не ждать конца самоизоляции

Это связано с тем, что в регионе продолжают фиксировать большое число инфицированных коронавирусом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей и коллег не ждать конца самоизоляции на территории республики в ближайшее время. Об этом он заявил сегодня, 8 июня, на онлайн-оперативке правительства.

Решение руководителя республики связано с тем, что на прошлой неделе в регионе фиксировалось большое число инфицированных коронавирусом. Так, 5 июня было подтверждено рекордное количество зараженных - 119.

«Я вам могу сказать, что прошлую неделю все по-разному переживали. Для меня она была одной из самых сложных. Мы с вами пожинаем плоды, где мы не доработали, и где жители нас не услышали. Это только наша вина, - сказал Хабиров. - Никаких оснований двигаться вперед по деизоляции я никаких не вижу, ко мне с этим даже не обращайтесь.

Он также добавил, что большие очаги COVID-19 в Башкирии появились из-за вахтовиков, вернувшихся в республику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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