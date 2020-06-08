Молодой уфимец на иномарке влетел в столб: четырем пассажирам понадобилась помощь медиков

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:03:46+03:00

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В Уфе поздний ночью молодой парень на иномарке протаранил столб, пострадали четыре человека. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

Авария произошла в третьем часу ночи 7 июня. 21-летний горожанин на Volkswagen Polo не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в электроопору. В ДТП пострадали четверо – все пассажиры немецкой иномарки. В дорожной полиции добавили, что у водителя были обнаружены признаки опьянения.

фото: ГИБДД РБ

«Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Вследствие чего составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.26 КоПА РФ. Теперь ему грозит взыскание, соизмеримое за управление в нетрезвом состоянии», – рассказали в республиканском ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано пять аварий, в которых десять человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU