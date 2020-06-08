2020-06-07T22:30:02+03:00
Происшествия

Найденного спустя два дня мальчика из Башкирии транспортировали в районную больницу

В республиканском СК рассказали, как проходили поиски ребенка из Урмантау
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ренеля удалось обнаружить на берегу реки // фото: СК БашкирииРенеля удалось обнаружить на берегу реки // фото: СК Башкирии
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Шестилетнего мальчика Ренеля, найденного в Башкирии живым спустя два дня после исчезновения, госпитализировали в Малоязовскую ЦРБ. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Мальчика искали на воде... // фото: СК Башкирии

Мальчика искали на воде... // фото: СК Башкирии

В пресс-службе ведомства рассказали, что ребенка обнаружила поисковая группа в лесном массиве (по данным регионального МВД, на берегу реки). После этого малыша транспортировали в больницу «для обследования и оказания медицинской помощи». Неизвестно, как на его состояние могли повлиять эти долгие два дня без еды и воды на открытом воздухе.

...и с воздуха // фото: СК Башкирии

...и с воздуха // фото: СК Башкирии

Маленького Ренеля искали следователи, полицейские, спасатели МЧС, сотрудники Росгвардии, волонтеры поисковых отрядом и односельчане. По подсчетам СК, в мероприятиях было задействовано около 200 человек.

«Использовалась специальная криминалистическая техника, предназначенная для поиска на земле, воде и в воздухе, в том числе: вертолет, беспилотные летательные аппараты, квадроциклы и водный транспорт».

В поисках принимало участие более двухсот человек // фото: СК Башкирии

В поисках принимало участие более двухсот человек // фото: СК Башкирии

Напомним, Ренель ушел из своего дома в селе Урмантау (Салаватский район) 5 июня. Сначала родители пытались его найти самостоятельно, поскольку ранее мальчик уже убегал, а потом обратилась в правоохранительные органы. Из-за исчезновения ребенка следователи возбуждали уголовное дело по статье «убийство малолетнего», а прокуратура начала проверку местных органов опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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