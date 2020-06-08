Какая погода будет в Башкирии в начале недели

8 Июнь 2020 2020-06-07T22:14:21+03:00

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В Башкирии на текущей неделе погоду определит мощный антициклон. Большую часть дней будет очень жарко. В дневные часы воздух прогреется до 30° и выше. Местами температура может достигать 35°.

«Такая сухая и жаркая погода увеличит пожароопасность в лесных массивах республики до высокой, а по югу республики – до чрезвычайной», – передали синоптики.

Сегодня, 8 июня, в республике обойдется практически без осадков, только на западе пройдет кратковременный дождь и гроза с порывистым ветром. В среднем по региону температура воздуха составит +25, +30°.

Завтра, 9 июня, сохранится похожая погода. С наступлением темноты ожидается неустойчивый слабый ветер, днем умеренный. Температура ночью +11,+16°, местами +6,+11°, днем +25,+30°. На следующий день, 10 июня, синоптики Башгидромета не прогнозируют существенных изменений.

Перемены в погоде ожидаются с 11 июня. В республику вернется дождь с грозами, а к выходным резко похолодает – до 18-20° в дневное время.

ИСТОЧНИК KP.RU