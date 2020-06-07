Коронавирус в Башкирии, последние новости на 8 июня: число зараженных приближается к четырем тысячам
«Комсомольская Правда - Уфа» продолжает за распространением коронавируса в Башкирии.
По данным на утро 8 июня число зарегистрированных случаев коронавируса в Башкирии составляет 3928 зараженных. Учитывая нынешнюю динамику, скорее всего уже сегодня будет преодолена отметка в четыре тысячи заболевших. Тем не менее отметим, что после резкого роста новых инфицированных наблюдается спад: если пятого июня таковых было 119, то шестого – уже 105, а седьмого – 96.
В больницах республики лечение проходят 1062 носителя COVID-19, из них 32 пациента находятся в тяжелом состоянии и восемь – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще у 1411 человека коронавирус протекает в легкой форме - они переживают инфекцию у себя дома
За сутки по выздоровлению было выписано восемь человек (за все время – 1437). Новых случаев смерти не зафиксировано. Показатель остается тем же – 18 летальных исходов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»