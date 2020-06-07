Коронавирус в Башкирии, последние новости на 8 июня: число зараженных приближается к четырем тысячам

7 Июнь 2020 2020-06-07T21:30:31+03:00

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 8 июня 2020 года, что известно на данный момент

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«Комсомольская Правда - Уфа» продолжает за распространением коронавируса в Башкирии.

По данным на утро 8 июня число зарегистрированных случаев коронавируса в Башкирии составляет 3928 зараженных. Учитывая нынешнюю динамику, скорее всего уже сегодня будет преодолена отметка в четыре тысячи заболевших. Тем не менее отметим, что после резкого роста новых инфицированных наблюдается спад: если пятого июня таковых было 119, то шестого – уже 105, а седьмого – 96.

В больницах республики лечение проходят 1062 носителя COVID-19, из них 32 пациента находятся в тяжелом состоянии и восемь – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще у 1411 человека коронавирус протекает в легкой форме - они переживают инфекцию у себя дома

За сутки по выздоровлению было выписано восемь человек (за все время – 1437). Новых случаев смерти не зафиксировано. Показатель остается тем же – 18 летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU