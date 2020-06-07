2020-06-07T19:51:51+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 6-летнего ребенка, пропавшего два дня назад

Мальчика нашли на берегу реки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мальчика нашли на берегу рекиМальчика нашли на берегу реки
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В Салаватском районе Башкирии прекращены поиски 6-летнего Ренеля Г., который без вести исчез 5 июня. Напомним, мальчик ушел из дома в селе Урмантау.

Как сообщили корреспонденту «КП-Уфа» в МВД республики, ребенок был обнаружен живым на берегу реки Юрюзань. Мальчика нашла поисковая группа в составе полиции, волонтеров и местных жителей. Они услышали детские плач и пошли на звук, который и привел их к малышу. Сейчас Ренеля осматривают медики — как-никак он два дня провел в одиночестве под открытым небом.

Напомним, после исчезновения маленького жителя Урмантау следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего". К делу также подключилась прокуратура, взявшаяся проверять местные органы опеки. Отменим, что, по данным собеседника "КП-Уфа", мальчик убегает из дома не первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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