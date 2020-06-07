2020-06-07T19:32:57+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Башкирии лишилась 1 млн рублей, ответив на звонки незнакомцев

Женщина хотела сберечь свои деньги, но в итоге потеряла все
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщина перевела мошенникам 1,1 млн рублейЖенщина перевела мошенникам 1,1 млн рублей
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Пожилая жительница города Ишимбая в одночасье лишилась миллиона рублей, купившись на уловки мошенников. Об этом сообщили в республиканском МВД

Днем 5 июня 66-летняя горожанка обратилась в полицию с заявлением. Правоохранителям она рассказал, что в течение суток – с 3 по 4 июня – ей аж девять раз звонили незнакомцы с разных номеров. Они представлялись сотрудниками службы безопасности крупных российских банков. Мошенники напугали пенсионерку тем, что вот-вот у нее с карты пропадут все сбережения. Чтобы избежать этого, они предложили женщине перевести деньги на «безопасные» банковские счета. Женщина согласилась и отправила злоумышленникам в общей сложности 1,1 млн рублей. Только потом горожанка поняла, что именно произошло.

Следственный отдел местной полиции возбудил уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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