Власти Башкирии потратят на ремонт двух залов в здании местного парламента 20,8 млн рублей

7 Июнь 2020 2020-06-07T18:38:32+03:00

Ремонт двух помещений в Курултай обойдется республиканскому бюджету в 20,8 млн рублей

Заявку на выполнение заказа подал только один подрядчик

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На капитальный ремонт двух залов в здании башкирского парламента (Заки Валиди, 46) из регионального бюджета выделят 20,8 млн рублей. Информация об электронном аукционе появилась на сайте госзакупок. Заказчиком является ГКУ РБ Хозяйственное управление.

Ремонт запланирован в залах – №317 и 601. В первом кабинете работы должны быть завершены «в течение 90 дней с момента заключения госконтракта», а во втором – «в течение 90 дней с 10 июня 2021 года [то есть до 8 сентября 2021 года]».

Известно, что заявку на участие в электронном аукционе подала только одна фирма – уфимская ООО «Кристалл». Торги признаны несостоявшимися, однако это не значит, что компания не получит госконтракт, поскольку ее предложение признано соответствующим требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU