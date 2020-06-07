2020-06-07T17:44:42+03:00
Общество

Жители Башкирии пришли на детскую площадку с маленьким ребенком и устроили пьяные танцы

Произошедшее из окна заснял очевидец
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
скриншот видеоскриншот видео
Изменить размер текста:

На днях в башкирском городе Салавате местные жители устроили пьяную гулянку прямо на территории детской площадки. Мужчина с двумя подругами заявились во двор в районе двух часов ночи. С собой у них, предположительно, был маленький ребенок – рядом можно заметить коляску.

Придя в "городок", разгоряченная спиртным компания принялась горланить песни и танцевать, не обращая внимания ни на позднее время, ни на ребенка. Происходящее из окна своего дома заснял местный житель. Видео впоследствии появилось в телеграм-каналах.

Отметим, согласно действующему законодательству, за нарушение тишины гражданам грозит штраф от двух до трех тысяч рублей.

Пьяные танцы в Салавате // 7.06.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Башкирии пришли на детскую площадку с маленьким ребенком и устроили пьяные танцы
В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина
«Я намерена идти до конца»: экс-дознавательница из Уфы, обвинившая начальников в групповом изнасиловании, прервала молчание
В Уфе из-за девушки на элитной иномарке перевернулся внедорожник: в больницу увезли 10-летнего ребенка
IKEA назвала дату открытия магазина в Уфе
Под Уфой на глазах у очевидцев в озере утонул мужчина
На крыше дома в центре Уфы подростков застали за опасным занятием
Самолет из Уфы не смог приземлиться в аэропорту Пулково
В Башкирии за сутки коронавирусом заболели еще 96 человек
В Уфе спасатели вытащили из реки девушку: она была в одежде и с рюкзаком за спиной
«У вас осталось три месяца»: глава Башкирии сделал внушение руководителям муниципалитетов