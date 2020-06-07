Жители Башкирии пришли на детскую площадку с маленьким ребенком и устроили пьяные танцы

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:44:42+03:00

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На днях в башкирском городе Салавате местные жители устроили пьяную гулянку прямо на территории детской площадки. Мужчина с двумя подругами заявились во двор в районе двух часов ночи. С собой у них, предположительно, был маленький ребенок – рядом можно заметить коляску.

Придя в "городок", разгоряченная спиртным компания принялась горланить песни и танцевать, не обращая внимания ни на позднее время, ни на ребенка. Происходящее из окна своего дома заснял местный житель. Видео впоследствии появилось в телеграм-каналах.

Отметим, согласно действующему законодательству, за нарушение тишины гражданам грозит штраф от двух до трех тысяч рублей.

Пьяные танцы в Салавате // 7.06.

ИСТОЧНИК KP.RU