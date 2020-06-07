В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина
Минувшей ночью, 7 июня, в Янаульском районе Башкирии вспыхнул пожар, при котором погиб мужчина.
В МЧС рассказали, что тревожный вызов на пульт диспетчера поступил в 2:18. На том конце провода сообщили о пожаре в доме на улице Космической деревни Станция Карманово.
«По прибытии установлено, что пожар произошел в бревенчатом доме размером 6х10 м, в результате пожара также частично поврежден рядом стоящий дом 10х11 м», – передали в МЧС.
Огонь был потушен. Во время разбора конструкций сотрудники ведомства обнаружили погибшего мужчину – ему было 54 года.
В причинах и обстоятельствах пожара будет разбираться следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU