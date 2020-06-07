2020-06-07T16:09:28+03:00
Происшествия

В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Его тело во время разбора обломков заметили спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Минувшей ночью, 7 июня, в Янаульском районе Башкирии вспыхнул пожар, при котором погиб мужчина.

В МЧС рассказали, что тревожный вызов на пульт диспетчера поступил в 2:18. На том конце провода сообщили о пожаре в доме на улице Космической деревни Станция Карманово.

«По прибытии установлено, что пожар произошел в бревенчатом доме размером 6х10 м, в результате пожара также частично поврежден рядом стоящий дом 10х11 м», – передали в МЧС.

Огонь был потушен. Во время разбора конструкций сотрудники ведомства обнаружили погибшего мужчину – ему было 54 года.

В причинах и обстоятельствах пожара будет разбираться следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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