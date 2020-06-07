В Уфе из-за девушки на элитной иномарке перевернулся внедорожник: в больницу увезли 10-летнего ребенка

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 7 июня, в Уфе произошло ДТП с «перевертышем». Пострадал 10-летний ребенок.

По данным столичной Госавтоинспекции, дорожный инцидент случился напротив дома 2а по улице Бакалинской. 28-летняя девушка на Mercedes-Benz E 200 при выезде с прилегающей территории въехала в Renault Sandero. Последняя от удара опрокинулась на крышу. Экстренные службы поставили ее на колеса и отбуксировали к обочине.

фото: ГИБДД по Уфе

Известно, что в перевернувшемся внедорожнике находился 10-летний мальчик. По предварительной информации, он получил травмы. Для осмотра медиками его отвезли на «скорой» в ближайшую больницу. Состояние остальных участников ДТП в полиции не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU