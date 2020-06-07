2020-06-07T13:24:56+03:00
Общество

IKEA назвала дату открытия магазина в Уфе

Одновременно с башкирской столицей гипермаркет откроется еще в трех городах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Радик Раянов // 2гисфото: Радик Раянов // 2гис
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Уфимская IKEA откроется завтра, 8 июня. Одновременно с башкирской столицей гипермаркеты начнут работать в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Самаре. Об этом сообщается на сайте производственно-торговой фирмы.

В компании заявили, что не все отделы будут доступны для посещений. Закрытыми останутся ресторан, бистро, а также детские и игровые комнаты.

Заходить в IKEA разрешается только в перчатках и маске. Одновременно магазин сможет принять ограниченное число гостей. Соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра – обязательно. Оплачивать товар рекомендуется банковскими картами.

Напомним, на этой неделе в силу вступили новые правила работы торговых центров, магазинов и гипермаркетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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