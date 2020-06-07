2020-06-07T12:53:48+03:00
Происшествия

Под Уфой на глазах у очевидцев в озере утонул мужчина

Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пьяный мужчина не смог выбраться из водыПьяный мужчина не смог выбраться из воды
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В Башкирии произошел очередной несчастный случай на воде – в озере утонул местный житель. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Трагический инцидент случился 5 июня в половине десятого вечера на озере Инжурай. Оно располагается рядом с селом Булгаково. 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пошел купаться, однако выбраться из воды так и не смог. По информации собеседника, он утонул на глазах у очевидцев. Свидетели вызвали на место происшествия полицейских. Впоследствии труп был извлечен из воды.

С наступлением тепла в республике подобные происшествия участились. Буквально неделю назад на диком пляже на глазах у отдыхающих утонул 14-летний подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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