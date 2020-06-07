На крыше дома в центре Уфы подростков застали за опасным занятием

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:14:40+03:00

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На крыше высотки на улице Заки Валиди в Уфе нескольких подростков застали за опасным занятием. Они бесстрашно танцевали на краю пропасти, а затем сели на нее, свесив вниз ноги, и наслаждались здешними красотами.

Происходящее снял на камеру телефона местный житель. Впоследствии запись появилась в городском инстаграм-аккаунте. Один из пользователей возмутился тем, что даже в центральной части башкирской столицы выходы на крыши не закрывают на замок.

Напомним, в Уфе участились случаи падения детей с высоты. Так, на днях в больнице скончалась двухлетняя девочка, которая выпала из окна десятого этажа своего дома. Ранее в Демском районе города на подоконнике не удержался четырехлетний мальчик.

Уфимские подростки сидят на краю дома // 7.06.

ИСТОЧНИК KP.RU