2020-06-07T12:14:40+03:00
Происшествия

На крыше дома в центре Уфы подростков застали за опасным занятием

Бесстрашные юноши танцевали на краю пропасти
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

На крыше высотки на улице Заки Валиди в Уфе нескольких подростков застали за опасным занятием. Они бесстрашно танцевали на краю пропасти, а затем сели на нее, свесив вниз ноги, и наслаждались здешними красотами.

Происходящее снял на камеру телефона местный житель. Впоследствии запись появилась в городском инстаграм-аккаунте. Один из пользователей возмутился тем, что даже в центральной части башкирской столицы выходы на крыши не закрывают на замок.

Напомним, в Уфе участились случаи падения детей с высоты. Так, на днях в больнице скончалась двухлетняя девочка, которая выпала из окна десятого этажа своего дома. Ранее в Демском районе города на подоконнике не удержался четырехлетний мальчик.

Уфимские подростки сидят на краю дома // 7.06.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На крыше дома в центре Уфы подростков застали за опасным занятием
Самолет из Уфы не смог приземлиться в аэропорту Пулково
В Башкирии за сутки коронавирусом заболели еще 96 человек
В Уфе спасатели вытащили из реки девушку: она была в одежде и с рюкзаком за спиной
«У вас осталось три месяца»: глава Башкирии сделал внушение руководителям муниципалитетов
Составлен рейтинг лучших и худших больниц Башкирии
В Башкирии в воде обнаружили мертвую женщину
На набережной реки Белой в Уфе провалился грунт
Прокуратура начала проверку органов опеки после пропажи 6-летнего мальчика из Башкирии
Долгожданный отдых обернулся жутким стрессом: жительницу Уфы заперли в обсерваторе в Сочи
Мужчина погиб, пытаясь переплыть Уфимку
В Башкирии ожидается 35-градусная жара
В Башкирии мелеет озеро Аслыкуль
Умерла двухлетняя девочка, выпавшая из окна в Уфе
Жительница Башкирии перепугалась и убила друга за приставания
«Люди стоят по 2-3 часа»: в офис МФЦ в Уфе выстроилась огромная очередь
На территории железнодорожного вокзала Уфы скоро откроют новый памятник
Уже убегал из дома: появились подробности пропажи 6-летнего мальчика в Башкирии
Житель Уфы чуть не ослеп из-за попавшего в глаз осколка металла
В Башкирии участились случаи укусов клещей
«Думаю, они живы»: жена пропавшего полгода назад с детьми Артема Мазова из Уфы рассказала о поисках
К поискам пропавшего в Башкирии 6-летнего мальчика подключились следователи
Коронавирус в Башкирии за сутки подтвердили у 105 человек
В Башкирии снят запрет на рыбалку
В Уфе хулиганы выбили бетонные плиты на мосту