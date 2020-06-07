Самолет из Уфы не смог приземлиться в аэропорту Пулково
Экипажи нескольких лайнеров не могли сесть из-за тумана
Самолет из Уфы не смог приземлиться в Питере из-за туманаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Уфы в Санкт-Петербург, не смог приземлиться в аэропорту Пулково из-за сильного тумана.
Как сообщает «Фонтанка», минувшей ночью лайнер из башкирской столицы был в числе пяти самолетов, нарезавших виражи над питерской воздушной гаванью. Экипажи пытались выждать благоприятный момент для приземления.
Рейсы из Ухты, Екатеринбурга, Симферополя и Архангельска все-таки смогли сесть в Пулково. Борт из Уфы, командир которого не дождался необходимых метеоусловий, направился на запасной аэродром в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU