2020-06-07T11:24:21+03:00
Общество

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели еще 96 человек

Общее число заражений приближается к отметке в 4 тысячи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Инфекция после бурного роста пошла на спадИнфекция после бурного роста пошла на спадФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Башкирии за сутки выявлено 96 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за все время приближается к четырем тысячам – на данный момент этот показатель составляет 3928. Оперативные данные представил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Согласно обновленной статистике, в республике еще 115 человек выписано по выздоровлению. Несколько тестов у них показали отрицательный результат. За все время пандемии от коронавируса в республике выздоровело 1544 носителей, а умерло – 18.

Отметим, что количество новых случаев заражения в регионе после бурного роста начало уменьшаться. Пиковое значение за сутки – 119 – было зафиксировано в минувшую пятницу, 5 июня. Затем показатель снизился до 105, и вот теперь – до 96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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