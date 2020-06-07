2020-06-07T10:08:38+03:00
Общество

«У вас осталось три месяца»: глава Башкирии сделал внушение руководителям муниципалитетов

Хабирова взволновал вопрос благоустройства в Год эстетики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Глава Башкирии Радий Хабиров предупредил руководителей муниципалитетов о том, что у них осталось три месяца на благоустройство своих территорий в рамках Года эстетики. Далеко не во всех районах эта работа проходит гладко. Так, во время рабочих поездок Хабиров заметил покосившиеся и сгнившие заборы, которые он застал еще в нулевых – во времена работы главой администрации президента республики.

«У вас осталось три месяца лета, ну и, наверное, один месяц-сентябрь, когда еще можно что-то делать. В завершение этого времени ваши все населенные пункты <…> должны быть приведены в порядок, – сказал руководитель региона на онлайн-совещании правительства. – За некоторые районы – вы знаете – мне немножко обидно. Я помню даже эти заборы, когда работал главой администрации здесь – а это, напоминаю, до 2008 года. Вот которые с тех времен сделали какими-то фигурчатыми выложены досочками – вот те они и стоят, но они уже и покосились, и сгнили, и падают. Нам надо сейчас все это обновить и сделать так, чтобы каждый приезжающий к нам в регион восхищался».

Напомним, 2020 год в Башкирии объявлен годом эстетики. Особые усилия власти направляют на то, чтобы привести в порядок уличное пространство: проводятся дни чистоты, идет работа по облагораживанию территорий и ремонту инфраструктурных объектов.

«В Уфе большое внимание уделяют озеленению улиц, в Нефтекамске прошёл фестиваль городских арт-проектов, Стерлитамак лидирует по темпам обновления ограждений», – рассказал в пресс-службе главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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