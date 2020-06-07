2020-06-07T08:44:33+03:00
Происшествия

В Башкирии в воде обнаружили мертвую женщину

Она погибла недалеко от своего дома
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Тело женщины было обнаружено в ручьеТело женщины было обнаружено в ручье
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В Альшеевском районе Башкирии была обнаружена мертвая женщина. Жители Шафраново нашли тело своей односельчанки в ручье вечером 5 июня. На место были вызваны полицейские.

По данным собственного источника «КП-Уфа», скончалась 61-летняя местная жительница. Ее труп лежал буквально в 30 метрах от собственного дома. Правоохранители не заметили на нем видимых телесных повреждений. После извлечение из воды тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить, носила ли смерть несчастной криминальный характер.

Собеседник также сообщил, что при жизни женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере – у нее была эпилепсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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