В Башкирии в воде обнаружили мертвую женщину
В Альшеевском районе Башкирии была обнаружена мертвая женщина. Жители Шафраново нашли тело своей односельчанки в ручье вечером 5 июня. На место были вызваны полицейские.
По данным собственного источника «КП-Уфа», скончалась 61-летняя местная жительница. Ее труп лежал буквально в 30 метрах от собственного дома. Правоохранители не заметили на нем видимых телесных повреждений. После извлечение из воды тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить, носила ли смерть несчастной криминальный характер.
Собеседник также сообщил, что при жизни женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере – у нее была эпилепсия.
ИСТОЧНИК KP.RU