Прокуратура начала проверку органов опеки после пропажи 6-летнего мальчика из Башкирии

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:20:46+03:00

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Прокуратура Салаватского района начала проверку органов опеки после безвестного исчезновения шестилетнего Ренеля Ганиева. Мальчик ушел из своего дома в селе Урмантау днем 5 июня. Его не могут найти уже второй день. По факту пропажи несовершеннолетнего СК Башкирии возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

«Надзорное ведомство проверит деятельность компетентных органов на предмет полноты и своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, – сообщили в прокуратуре. – Кроме того, будет дана оценка действиям родителей по поводу надлежащего выполнения обязанностей по воспитанию ребенка».

Правоохранители взяли расследование дела на особый контроль.

Напомним, накануне стало известно, что ранее ребенок уже убегал из дома, однако его быстро удалось найти в лесу. Сейчас мальчика ищут сотрудники СК, МЧС и волонтеры. Территория села и его окрестностей обследуется с помощью спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU