В Башкирии ожидается 35-градусная жара
Следующая неделя в Башкирии обещает выдаться жаркой. Синоптики сообщают, что над Уралом зреет мощный антициклон. Из-за его воздействия в начале недели в регионе будет очень жарко. По прогнозам, днем температура воздуха превысит 30 градусов.
- Местами температура воздуха может достигать и 35°, - говорится в сообщении Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
При этом в республике будет сухо, никаких осадков не ожидается. В таких условиях возрастает риск пожаров. Синоптики полагают, что на большей части региона пожароопасность будет высокой, а на юге - чрезвычайной.
ИСТОЧНИК KP.RU