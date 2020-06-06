В Башкирии ожидается 35-градусная жара

6 Июнь 2020 2020-06-06T19:30:09+03:00

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Следующая неделя в Башкирии обещает выдаться жаркой. Синоптики сообщают, что над Уралом зреет мощный антициклон. Из-за его воздействия в начале недели в регионе будет очень жарко. По прогнозам, днем температура воздуха превысит 30 градусов.

- Местами температура воздуха может достигать и 35°, - говорится в сообщении Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом в республике будет сухо, никаких осадков не ожидается. В таких условиях возрастает риск пожаров. Синоптики полагают, что на большей части региона пожароопасность будет высокой, а на юге - чрезвычайной.

ИСТОЧНИК KP.RU