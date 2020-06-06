Мужчина погиб, пытаясь переплыть Уфимку

6 Июнь 2020 2020-06-06T20:02:03+03:00

Его тело до сих пор ищут спасатели

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Несчастный случай произошел сегодня, 6 июня, на реке Уфа. Около 18:15 вечера в службу спасения поступил звонок. Очевидец сообщил, что в районе переправы в Сипайлово тонет человек.

Как рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы, мужчина с приятелем распивал спиртные напитки на противоположном берегу реки. В какой-то момент ему пришла в голову мысль переплыть водоем. Отплыв несколько метров от берега, мужчина стал тонуть. На его беду мимо проплывал катер. Волна от судна накрыла несчастного с головой и тот утонул.

На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и полицейские. Тело мужчины все еще не найдено, водоем прочесывают водолазы.

ИСТОЧНИК KP.RU