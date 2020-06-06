Мужчина погиб, пытаясь переплыть Уфимку
Несчастный случай произошел сегодня, 6 июня, на реке Уфа. Около 18:15 вечера в службу спасения поступил звонок. Очевидец сообщил, что в районе переправы в Сипайлово тонет человек.
Как рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы, мужчина с приятелем распивал спиртные напитки на противоположном берегу реки. В какой-то момент ему пришла в голову мысль переплыть водоем. Отплыв несколько метров от берега, мужчина стал тонуть. На его беду мимо проплывал катер. Волна от судна накрыла несчастного с головой и тот утонул.
На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и полицейские. Тело мужчины все еще не найдено, водоем прочесывают водолазы.
ИСТОЧНИК KP.RU