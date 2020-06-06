Жительница Башкирии перепугалась и убила друга за приставания

6 Июнь 2020 2020-06-06T17:00:12+03:00

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Жительница села Мишкино в Башкирии предстала перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. От ее рук погиб ее знакомый.

В тот злополучный день она проводила время в компании двоих мужчин. В какой-то момент ей позвонил приятель и предложил к нему подъехать. Услышав об этом, один из гостей пришел в бешенство и стал выгонять женщину прочь, однако немного остыв, мужчина резко изменил модель поведения. Он стал приставать к ней, делать сексуальные намеки и даже порвал пуговицу у нее на брюках.

Это возмутило и напугало женщину, она попыталась оттолкнуть ухажера и в итоге нож, который она держала в тот момент руке, оказался в его груди.

Позже в суде женщина призналась, что в этот момент страшно перепугалась, а раненый ухажер лишь улыбнулся и вышел на улицу с торчащим из груди лезвием. Оправившись от шока, женщина побежала вызывать скорую, но не знала, куда - мужчина пропал из ее поля зрения.

Как оказалось, его госпитализировали в Мишкинскую больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей.

Суд учел тот факт, что женщина не имела намерения убить настойчивого гостя, поэтому назначил ей 5 лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU