Жительница Башкирии перепугалась и убила друга за приставания
Жительница села Мишкино в Башкирии предстала перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. От ее рук погиб ее знакомый.
В тот злополучный день она проводила время в компании двоих мужчин. В какой-то момент ей позвонил приятель и предложил к нему подъехать. Услышав об этом, один из гостей пришел в бешенство и стал выгонять женщину прочь, однако немного остыв, мужчина резко изменил модель поведения. Он стал приставать к ней, делать сексуальные намеки и даже порвал пуговицу у нее на брюках.
Это возмутило и напугало женщину, она попыталась оттолкнуть ухажера и в итоге нож, который она держала в тот момент руке, оказался в его груди.
Позже в суде женщина призналась, что в этот момент страшно перепугалась, а раненый ухажер лишь улыбнулся и вышел на улицу с торчащим из груди лезвием. Оправившись от шока, женщина побежала вызывать скорую, но не знала, куда - мужчина пропал из ее поля зрения.
Как оказалось, его госпитализировали в Мишкинскую больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей.
Суд учел тот факт, что женщина не имела намерения убить настойчивого гостя, поэтому назначил ей 5 лет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU