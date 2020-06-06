2020-06-06T16:14:18+03:00
Общество

На территории железнодорожного вокзала Уфы скоро откроют новый памятник

Это будет мемориал в честь тех, кто ушел на фронт
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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На железнодорожном вокзале в Уфе в скором времени откроется памятник в честь воинских частей, ушедших в годы Великой Отечественной войны на фронт. Скульптурная композиция почти готова, в течение 10 дней подрядчик намерен закончить благоустройство территории и памятник можно будет установить.

В мэрии Уфы рассказали, что обустройство вокзала продолжится. Сейчас ведутся работы по укладке брусчатки на тротуаре, по устройству систем видеонаблюдения и наружного освещения.

Во время инспекции по вокзалу Ульфат Мустафин выразил надежду, что внешний вид склона напротив ж/д вокзала вскоре преобразится, а скульптурная композиция станет городской достопримечательностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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