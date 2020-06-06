На территории железнодорожного вокзала Уфы скоро откроют новый памятник
На железнодорожном вокзале в Уфе в скором времени откроется памятник в честь воинских частей, ушедших в годы Великой Отечественной войны на фронт. Скульптурная композиция почти готова, в течение 10 дней подрядчик намерен закончить благоустройство территории и памятник можно будет установить.
В мэрии Уфы рассказали, что обустройство вокзала продолжится. Сейчас ведутся работы по укладке брусчатки на тротуаре, по устройству систем видеонаблюдения и наружного освещения.
Во время инспекции по вокзалу Ульфат Мустафин выразил надежду, что внешний вид склона напротив ж/д вокзала вскоре преобразится, а скульптурная композиция станет городской достопримечательностью.
ИСТОЧНИК KP.RU