Уже убегал из дома: появились подробности пропажи 6-летнего мальчика в Башкирии

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:26:35+03:00

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В Салаватском районе Башкирии продолжаются поиски 6-летнего Ренеля Ганиева. По факту его пропажи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Ребенок, напомним, ушел из дома в селе Урмантау вчера, 5 июня. Сначала родители пытались найти его сами, но потом позвонили в полицию. Как сообщили в Следкоме Башкирии, мальчик уже уходил однажды. В тот раз семья и односельчане нашли его в лесу.

Сейчас же потребовались масштабные поиски, в которых помимо родственников и местных жителей участвуют правоохранители, сотрудники СК РФ, МЧС и волонтеры. Территорию близ села обследуют с помощью спецтехники, которая предназначена для поисков на земле, воде и в воздухе.

Параллельно следователи ведут допрос членов семьи мальчика, изучают их жилищные условия, взаимоотношения в семье - все, что может пролить свет на обстоятельства его пропажи.

ИСТОЧНИК KP.RU