В Башкирии участились случаи укусов клещей

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:46:59+03:00

Они покусали уже более пяти тысяч человек

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В Башкирии активизировались клещи. Число жалоб на их укусы в этом году значительно выросло. По информации Управления Роспотребнадзора по Башкирии, на 2 июня этого года в медицинские учреждения обратились 5225 человек, обнаруживших на себе клеща. Из них 2173 ребенка.

Для сравнения в 2019 году за аналогичный период число обращений составило 4596, из них 1656 - дети.

В ведомстве отмечают, что для предупреждения распространения инфекций, которые переносят насекомые, в регионе проводится акарицидная обработка. Ее планируется провести на площади около 4 тысяч гектаров. Почти половина - 2341 гектар - уже обработали, из них 903 гектара - в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU