«Люди стоят по 2-3 часа»: в офис МФЦ в Уфе выстроилась огромная очередь

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:45:05+03:00

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Хотя режим самоизоляции в Уфе снят, требования сохранять социальную дистанцию все еще действуют. Из-за этих ограничений уфимцам то и дело приходится стоять в очередях. На днях десятки жителей Уфы вынуждены были дожидаться на улице, пока их пустят в офис МФЦ. На ситуацию пожаловались люди, пришедшие в ТЦ «Аркада».

«Живая очередь» в МФЦ на ул. Губайдуллина, г. Уфа, запись отменена. Как Вы оцениваете данную ситуацию в период пандемии? Люди стоят в очереди по 2-3 часа!» - написала возмущенная жительница Уфы Эльвира Х. на странице главы Башкирии в соцсетях.

На снимках, которые женщина прикрепила к своему посту, видно, что люди стоят на улице и очередь растягивается на десятки метров. Уфимке ответили в комментариях представители РГАУ МФЦ. По их словам, офис в «Аркаде» одним из первых перешел на работу в порядке живой очереди, но до середины июня будет параллельно вестись и прием посетителей по записи.

«В связи с наличием заявителей по предварительной записи и по живой очереди на момент открытия офиса, действительно, наблюдалось большое количество одномоментно обратившихся граждан. К концу этой рабочей недели ситуация начала улучшаться», - пояснила Гульназ Саитова из пресс-службы РГАУ МФЦ.

В организации выразили надежду, что в ближайшее время режим работы МФЦ наладится и очередей возникать не будет.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU