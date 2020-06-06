«Думаю, они живы»: жена пропавшего полгода назад с детьми Артема Мазова из Уфы рассказала о поисках

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:51:06+03:00

По словам женщины, следователи снова взялись за расследование

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Поиски пропавшего в Башкирии 38-летнего Артема Мазова и двоих его сыновей снова возобновились. Спустя полгода с момента их исчезновения супруга Эльмира Мазова все еще верит, что муж и дети живы и вернутся домой.

Женщина рассказала «Комсомолке», что возобновились поиски на водоемах. По словам Эльмиры, спасатели прочесали реки до самого Бирска, но пока безрезультатно.

«Я думаю, они живы, так как в реке их не находят, - призналась женщина. - Очень надеюсь, что все будет хорошо».

По словам супруги Мазова, следователи не посвящают ее в свою работу, поэтому женщине остается только гадать о результатах.

«Говорят, работают, но не говорят, что именно делают, так как это тайна следствия», - объяснила Эльмира.

Известно, что сыщики снова допросили отца и мать пропавшего Артема Мазова. При этом, по словам Эльмиры, дело ведут те же следователи, что и осенью.

Напомним, Артем Мазов и его дети - восьмилетний Илья и шестилетний Вячеслав - пропали 26 октября. Они уехали на машине с отцом в неизвестном направлении. На следующий день автомобиль нашли на территории санатория «Речные зори», а поблизости на берегу - надувной матрас.

ИСТОЧНИК KP.RU