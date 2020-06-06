К поискам пропавшего в Башкирии 6-летнего мальчика подключились следователи

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:15:16+03:00

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В Башкирии обстоятельствами пропажи 6-летнего Ренеля Ганиева заинтересовались следственные органы. По факту его исчезновения ведется доследственная проверка.

Ребенок, напомним, пропал вчера, 5 июня. Днем он вышел из дома в деревне Урмантау, что в Салаватском районе, и скрылся в неизвестном направлении. Не дождавшись сына дома, родители стали искать его самостоятельно. Позже они обратились за помощью в правоохранительные органы.

Сейчас поиски ребенка ведут следователи, сотрудники МЧС и МВД, а также поисковые отряды добровольцев и односельчан. За ситуацией лично следит глава следственного управления республики.

Тех, кто владеет информацией о возможном месте пребывания мальчика, просят позвонить на телефонную линию «Ребенок в опасности»: 8 (347) 273-99-88 (или 123), либо 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU