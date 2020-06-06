Умерла двухлетняя девочка, выпавшая из окна в Уфе
Врачи не смогли спасти двухлетнюю девочку, которая выпала из окна 10 этажа в пятницу, 5 июня. Трагический инцидент, напомним, случился вечером в одной из многоэтажек по улице Мира в Черниковке. На место незамедлительно прибыли спасатели и медики. Около 18:20 "скорая" доставила ребенка в больницу №17, в тот момент малышка была еще жива, но у нее были тяжелые сочетанные травмы.
Как стало известно "Комсомольской правде - Уфа" от собственного источника в правоохранительных органах, несмотря на усилия врачей девочка скончалась в реанимации около 19:00 вечера.
Тело крошки направили на судебно-медицинское исследование.
ИСТОЧНИК KP.RU