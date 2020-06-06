2020-06-06T17:49:15+03:00
Происшествия

Умерла двухлетняя девочка, выпавшая из окна в Уфе

Несчастный случай произошел в Черниковке
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
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Врачи не смогли спасти двухлетнюю девочку, которая выпала из окна 10 этажа в пятницу, 5 июня. Трагический инцидент, напомним, случился вечером в одной из многоэтажек по улице Мира в Черниковке. На место незамедлительно прибыли спасатели и медики. Около 18:20 "скорая" доставила ребенка в больницу №17, в тот момент малышка была еще жива, но у нее были тяжелые сочетанные травмы.

Как стало известно "Комсомольской правде - Уфа" от собственного источника в правоохранительных органах, несмотря на усилия врачей девочка скончалась в реанимации около 19:00 вечера.

Тело крошки направили на судебно-медицинское исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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