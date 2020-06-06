Коронавирус в Башкирии за сутки подтвердили у 105 человек

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:20:54+03:00

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В Башкирии число инфицированных коронавирусом подбирается к четырем тысячам. За сутки в республике COVID-19 подтвердили у 105 человек. С начала эпидемии в регионе коронавирусом заразились 3832 человека. Такие данные обнародовал центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Показатели заболеваемости в Башкирии остаются несколько хуже, чем предполагалось по пессимистичному прогнозу. Так, к 6 июня в регионе ожидалось 3796 заболевших.

Летальных исходов за сутки зафиксировано не было, погибшими от ковида в регионе по-прежнему числятся 18 человек. Известно, что еще 36 человек поправились после перенесенной инфекции и выписаны домой.

ИСТОЧНИК KP.RU