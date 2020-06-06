В Башкирии снят запрет на рыбалку
Стало известно, когда можно рыбачить
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Запрет на рыбалку, действовавший до последнего времени в Башкирии, сняли. Ограничения для рыболовов перестают работать с 6 июня. Напомним, вводились они на время нереста рыбы. Любителям рыбной ловли разрешалось пользоваться только одной поплавочной или донной удочкой и только с берега.
Теперь же, с 6 июня, рыбаки могут использовать все орудия вылова, в том числе металлический поводки и удочки с двумя и более крючками. Кроме того, рыбачить теперь можно с лодки. Остается лишь ограничение на ловлю рыбы сетями.
ИСТОЧНИК KP.RU