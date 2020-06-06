Житель Уфы чуть не ослеп из-за попавшего в глаз осколка металла

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:38:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Уфы на днях решил починить свой автомобиль, но во время ремонта случилось непредвиденное - осколок металла отлетел мужчине прямо в глаз. С проникающим роговичным ранением глазного яблока его доставили в городскую больницу №10, где мужчину немедленно обследовали.

В Минздраве Башкирии рассказали, что травма оказалась не так проста и грозила пострадавшему слепотой на один глаз.

«Инородных тел было два: магнитныи осколок металла и ресничка», - рассказали в ведомстве.

Мужчине провели экстренную операцию и удалили оба объекта, это позволило спасти пациенту глаз. Сейчас уфимец продолжает лечение в офтальмологическом отделении. Как сообщает Минздрав региона, ему удалось на 100% сохранить зрение.

ИСТОЧНИК KP.RU