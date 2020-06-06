2020-06-06T09:03:35+03:00
Общество

Мать из Башкирии, выбросившую младенца в мусорку, посадили под домашний арест за поездку в Москву

Женщина, напомним, принимала участие в шоу «Пусть говорят»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Жительницу Туймазов, которая выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный бак, поместили под домашний арест. 35-летней женщине ужесточили меру пресечения после того, как выяснилось, что она летала в Москву, хотя ей было запрещено выезжать из района.

Горе-мать, напомним, отправилась в столицу России, чтобы принять участие в ток-шоу «Пусть говорят». В прямом эфире женщина попыталась объяснить мотивы своего поступка. По ее словам, она думала, что ребенок родился мертвым, поэтому и решила от него избавиться.

«Шла и думала «зачем я это делаю?». Мусорка была полная, я его тихонечко взяла и положила», - рассказала женщина.

Более того, женщина заявила, что теперь хочет вернуть сына, которого чудом спас дворник. Он услышал его приглушенные крики из бака. Младенец уже был холодный, его ручки и ножки посинели. Прибывшая «скорая» отвезла малыша в больницу, где его подключили к ИВЛ. Сейчас ребенку лучше, его состояние оценивается как средней тяжести.

«Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению», - пояснили в пресс-службе Следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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