В Башкирии два женщины госпитализированы после ДТП с «Камазом»

6 Июнь 2020 2020-06-06T07:30:31+03:00

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5 июня в Куюргазинском районе Башкирии случилась серьезная авария с участием легкового авто и грузовика. ДТП произошло на 386 километре дороги Магнитогорск – Ира около 16:00.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ВАЗ-2114 столкнулся с попутным "Камазом". На место происшествия прибыли экстренные службы и дорожная полиция. Судя по снимкам, основной удар приняла на себя левая сторона "Лады". Водитель автомобиля - 44-летняя жительница Кугарчинского района - и ехавшая с ней в салоне 18-летняя девушка получили травмы. Их обоих госпитализировали. Водителю "Камаза" повезло - 54-летний мужчина не пострадал.

Эта авария стала одной из семи, зарегистрированных вчера, 5 июня, в Башкирии. Всего за сутки в ДТП пострадали восемь человек, смертельных аварий зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU