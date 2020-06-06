В Уфе хулиганы выбили бетонные плиты на мосту
В Управлении гражданской защиты Уфы прокомментировали разрушение моста между улицами Винницкой и Перспективной в северной части города, близ гаражного кооператива "Тарная база". Куски бетонных плит моста, напомним, оказались выбиты из своих пазов и упали на дорогу, по которой ездят машины и ходят люди.
ГТРК "Башкортостан" опубликовал ролик, записанный очевидцем, где видны зияющие в путепроводе дыры.
Прибывшие на место специалисты вместе с сотрудниками железной дороги осмотрели мост и пришли к выводу, что к его разрушению кто-то приложил руку - плиты не могли выпасть из пазов сами. В некоторых местах были видны следы ударов.
Работники железной дороги восстановили перекрытие, сейчас они прорабатывают вопрос укрепления плит.
ИСТОЧНИК KP.RU