2020-06-06T09:53:39+03:00
Общество

В Уфе хулиганы выбили бетонные плиты на мосту

Перекрытия восстановили и планируют укрепить
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
Изменить размер текста:

В Управлении гражданской защиты Уфы прокомментировали разрушение моста между улицами Винницкой и Перспективной в северной части города, близ гаражного кооператива "Тарная база". Куски бетонных плит моста, напомним, оказались выбиты из своих пазов и упали на дорогу, по которой ездят машины и ходят люди.

ГТРК "Башкортостан" опубликовал ролик, записанный очевидцем, где видны зияющие в путепроводе дыры.

Прибывшие на место специалисты вместе с сотрудниками железной дороги осмотрели мост и пришли к выводу, что к его разрушению кто-то приложил руку - плиты не могли выпасть из пазов сами. В некоторых местах были видны следы ударов.

Работники железной дороги восстановили перекрытие, сейчас они прорабатывают вопрос укрепления плит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Думаю, они живы»: жена пропавшего полгода назад с детьми Артема Мазова из Уфы рассказала о поисках
К поискам пропавшего в Башкирии 6-летнего мальчика подключились следователи
Коронавирус в Башкирии за сутки подтвердили у 105 человек
В Башкирии снят запрет на рыбалку
В Уфе хулиганы выбили бетонные плиты на мосту
Мать из Башкирии, выбросившую младенца в мусорку, посадили под домашний арест за поездку в Москву
В Уфе завершают благоустройство Сергиевского кладбища
В Башкирии два женщины госпитализированы после ДТП с «Камазом»
В Башкирии потерялся мальчик, который не разговаривает
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 6 июня: власти республики не спешат открывать детские сады
В Уфе школьник вломился в закрытый магазин и вынес из него кассовый аппарат
Под Уфой у 69-летней пенсионерки из дома украли 10 тысяч долларов
Под окнами многоэтажки в Уфе нашли выпавшую с 10 этажа девочку
Как работают торговые центры Уфы в период пандемии коронавируса
Попавший в ДТП пьяный уфимец натравил на гаишников пса и укусил одного из них за руку
Отключение горячей воды в Уфе 2020 в июне: какие улицы останутся без воды
Житель Башкирии одним выстрелом убил двух человек
В каких больницах Башкирии лечат больше всего пациентов с коронавирусом: статистика на 5 июня
В Уфе 6 июня открываются кладбища: для их посещения выделены автобусные маршруты
Рост на яркой стороне: тариф «Яркий бизнес» от Билайн за год привлек более 450 тысяч пользователей в сегменте МСБ
В банке УРАЛСИБ рассказали, как адаптировали бизнес к периоду самоизоляции
«Торопиться не будем»: глава Башкирии – об открытии детских садов
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Пожизненно осужденный за изнасилование и убийство девочки уфимец хочет взыскать с властей компенсацию
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»