В Уфе хулиганы выбили бетонные плиты на мосту

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:53:39+03:00

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В Управлении гражданской защиты Уфы прокомментировали разрушение моста между улицами Винницкой и Перспективной в северной части города, близ гаражного кооператива "Тарная база". Куски бетонных плит моста, напомним, оказались выбиты из своих пазов и упали на дорогу, по которой ездят машины и ходят люди.

ГТРК "Башкортостан" опубликовал ролик, записанный очевидцем, где видны зияющие в путепроводе дыры.

Прибывшие на место специалисты вместе с сотрудниками железной дороги осмотрели мост и пришли к выводу, что к его разрушению кто-то приложил руку - плиты не могли выпасть из пазов сами. В некоторых местах были видны следы ударов.

Работники железной дороги восстановили перекрытие, сейчас они прорабатывают вопрос укрепления плит.

ИСТОЧНИК KP.RU