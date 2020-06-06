В Уфе завершают благоустройство Сергиевского кладбища

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:18:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Близятся к завершению работы по благоустройству Сергиевского кладбища в Уфе. Вчера, 5 июня, его посетил мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин. Он особо отметил проведенную работу по ремонту мемориалов воинских захоронений

– Хорошее дело сделали. 75-летие Победы в течение всего года празднуется и не ограничивается торжествами 9 мая, - подчеркнул Мустафин.

Мэр заверил, что воинские захоронения на других кладбищах также капитально отремонтируют.

Отметим, что на Сергиевском кладбище был приведен в порядок памятник солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, и бойцам Красной армии, которые скончались в местных госпиталях. Они были захоронены на Иваньковском кладбище Уфы под стелой. На ней ранее не было имен, но волонтерам и сотрудникам военкоматов удалось восстановить личности 1457 военнослужащих, имена которых выгравировали на новых стелах. Оставили и пустые пространства для тех, чьи имена установят в дальнейшем.

В течение недели на кладбище будут приведены в порядок тротуары, газоны, парковка и входная группа, уточнили в пресс-службе мэрии Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU