2020-06-06T06:27:58+03:00
Общество

В Башкирии потерялся мальчик, который не разговаривает

6-летний ребенок пропал в Салаватском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Добровольцев просят помочь в поисках 6-летнего Ренеля Ганиева. Ребенок пропал в минувшую пятницу, 5 июня, в Салаватском районе Башкирии. В ориентировке регионального поискового отряда "Лиза Алерт" говорится, что мальчик вышел из дома в деревне Урмантау. Куда ребенок направился, неизвестно, но обратно он не вернулся.

Поиски осложняет тот факт, что мальчик не разговаривает.

Приметы Ренеля: рост 110 см, худощавый, волосы светло-русые, глаза голубые.

На нем были темно-синие шорты, синяя кофта и сандалии молочного цвета.

К месту пропажи ребенка уже выехали два экипажа поисковиков, всего их, по последним данным, сформировано пять.

Любую информацию, которая может оказаться полезной для поисков, просят сообщать по номерам 112 или на горячую линию отряда 8 800 700 54 52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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