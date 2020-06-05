Под окнами многоэтажки в Уфе нашли выпавшую с 10 этажа девочку
В Уфе двухлетняя девочка выпала из окна 10 этажа.
В столичном «Управлении гражданской защиты» сообщили, что случай произошел в Орджоникидзевском районе Уфы вечером в пятницу, 5 июня. Диспетчеру спасателей поступило сообщение о том, что из окна одной из многоэтажек по улице Мира выпала девочка. Прибывшие на место медики увезли двухлетнюю девочку в больницу. О ее состоянии ничего не сообщается.
По предварительной информации, ребенок находился дома один. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства падения девочки с высоты 10 этажа.
«Комсомольская Правда - Уфа» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU