Как работают торговые центры Уфы в период пандемии коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:15:41+03:00

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С 1 июня торговые центры и комплексы Башкирии работают по новым правилам, связанным с ограничением возможности распространения коронавируса. Частным предпринимателям и владельцам магазинов пришлось мириться с новыми неудобствами.

В крупных торговых центрах, например, в «Семье» и «Центральном» магазины начали работу уже 2 июня. По словам представителей центров, посетители с пониманием относятся к требованию носить перчатки и маски.

Иначе обстоят дела оптовыми базами. Как сообщает портал «Горобзор», популярный среди уфимцев рынок в Деме пока не готов открыть двери для посетителей. Дело в том, что этот рынок устроен не так, как крупные торговые центры, и администрации непросто контролировать количество посетителей внутри. Пиковая нагрузка рынка достигает 10 тысяч покупателей, которые приезжают со всей республики. Если среди посетителей окажется хотя бы один зараженный, то это может привести к неприятным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU