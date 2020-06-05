Коронавирус в Башкирии, последние новости на 6 июня: власти республики не спешат открывать детские сады

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:44:08+03:00

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 5 июня 2020 года, что известно на данный момент

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«Комсомольская Правда» продолжает следить за распространением коронавируса в Башкирии и Уфе.

По состоянию на утро, 6 июня, зафиксировано 3727 официальных случаев заражения коронавирусом в Башкирии. За сутки опасную болезнь подхватили 119 человек. Медицинскую помощь в больницах получают 1018 человек, из них 34 находятся в тяжелом состоянии и 5 человек находятся на аппаратах ИВЛ. У 1369 человек заболевание проходит в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении дома. Медики установили, что за сутки от коронавируса излечились 40 человек. Количество летальных случаев из-за коронавируса в Башкирии составляет 18 человек.

САДИКИ ОТКРЫВАТЬ НЕ СПЕШАТ

Глава региона Радий Хабиров на совещании, посвященном тематике образования, заявил, что республика пока еще не готова к полноценном открытию детских садов. Напомним, что сейчас в Башкирии работают только дежурные дошкольные учреждения – их меньше, поэтому у граждан возникают проблемы с тем, чтобы отвести ребенка в садик.

Ситуация с коронавирусом до сих пор нестабильная, поэтому торопиться с открытием детских садов не будем, - рассказал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU