2020-06-05T17:37:48+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Уфе 2020 в июне: какие улицы останутся без воды

«КП-Уфа» объясняет, на каких улицах Уфы произойдет отключение горячей воды
Рустем АХУНОВ
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Отключение горячей воды в Уфе 2020 в июнеОтключение горячей воды в Уфе 2020 в июнеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В сети появился график отключения горячей воды в Уфе на первый месяц лета 2020.

Напомним, что подобные работы проходят из года в год во всех населенных пунктах страны. Коммунальщики объясняют временные неудобства тем, что в теплое время года проводить диагностику и ремонт труб горячего водоснабжения гораздо проще, чем зимой. Процесс делится на две части – диагностику и ремонт, поэтому некоторые дома попадают под отключение горячей воды в Уфе 2020 по несколько раз за лето.

В июне 2020 года плановые работы и ремонт труб горячего водоснабжения пройдет во всех семи районах Уфы. Разместить такой огромный список адресов на сайте «КП-Уфа» будет слишком накладно и неудобно в поиске для наших читателей.

Удобнее всего будет посмотреть на сайте распределительной компании. Для удобства районы столицы поделили на четыре части – Южный, Северный, Центральный и Восточный. Стоит понимать, что в графиках возможны изменения, но поставщик коммунальных услуг оперативно обновляет информацию на своем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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