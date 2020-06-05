Попавший в ДТП пьяный уфимец натравил на гаишников пса и укусил одного из них за руку

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:06:48+03:00

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В Уфе пьяный мужчина попал в ДТП, а когда на место происшествия приехали гаишники, натравил на них своего пса. Даже будучи закованным в наручники, он продолжал оказывать сопротивление, укусив сотрудника за руку. Подробности инцидента рассказали в республиканском МВД.

Уфимец на «Волге» угодил в аварию, когда ехал по улице Максима Горького. Сначала он врезался в препятствие, после чего машина съехала в кювет. На место по вызову прибыли сотрудники ГИБДД. Они заметили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. С полицейскими он вел себя агрессивно. Горожанин натравливал на них своего пса, а затем внезапно бросился бежать.

Инспекторы благополучно догнали беглеца и отвели его к патрульной машине. Но тот все не унимался и продолжал угрожать гаишникам. Когда чересчур агрессивного мужчину заковали в наручники, он укусил одного из правоохранителей за руку.

Во время разбирательства стало известно, что 36-летний уфимец ранее уже неоднократно задерживался за пьяную езду. В этот раз он тоже находился в нетрезвом состоянии – этот факт подтвердило медосвидетельствование. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU