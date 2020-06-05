Под Уфой у 69-летней пенсионерки из дома украли 10 тысяч долларов

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:30:23+03:00

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Пенсионерка из Уфы лишилась 10 тысяч долларов, которые она хранила у себя дома в поселке 8 Марта.

По словам пожилой женщины, днем 3 июня в ее дом проник неизвестный. Злоумышленнику хватило буквально 20 минут, чтобы найти заначку в размере 10 тысяч долларов США (по нынешнему курсу – 680 тысяч рублей) и украсть их. Тем не менее он попался на глаза своей же жертве. По описанию 69-летней пенсионерки был составлен субъективный портрет подозреваемого.

При исследовании места преступления криминалисты обнаружили следы рук и обуви вора. Кроме того, в дом был найден фрагменты металлической проволоки и оплетки, которые, предположительно, принадлежали злоумышленнику. Следователям по факту кражи с незаконным проникновением было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU