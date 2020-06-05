В Уфе школьник вломился в закрытый магазин и вынес из него кассовый аппарат

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:31:00+03:00

Семиклассник действовал в сговоре с еще одним злоумышленником

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В башкирской столице семиклассник вместе с сообщником вломился в магазин и вынес из него кассовый аппарат. Инцидент произошел поздней ночью 25 мая, сообщает собственный источник «КП-Уфа».

К отдел городской полиции ранним утром обратился владелец небольшого магазинчика в Октябрьском районе. Правоохранителям он рассказал, что минувшей ночью в торговую точку вломились двое неизвестных. Они разбили пластиковое окно маркета и вынесли кассовой аппарат с четырьмя тысячами рублей, сотовый телефон, золотые сережки и сигареты.

Стражи порядка отправились на место преступления. Они изъяли запись с камеры, которая зафиксировала кражу, а также сняли следы обуви и рук. Следственный отдел возбудил уголовное дело.

Тем временем полицейские начали розыск предполагаемых воров. 3 июня удалось вычислить одного из них. Преступником оказался 15-летний подросток, ученик седьмого класса. Несмотря на столь юный возраст, он уже был фигурантом уголовного дела. В 2019 году его судили за кражу и поставили на учет.

На допросе школьник дал признательные показания. Правоохранители решили отпустить его под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU