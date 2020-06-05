Житель Башкирии одним выстрелом убил двух человек

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:46:58+03:00

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Верховный суд Башкирии вынес приговор 58-летнему жителю Абзелиловского района. Мужчина одним выстрелом убил двух человек. Среди погибших был его 17-летний родственник. Об этом сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в ночь 27 на 28 апреле 2019 года. В гостях у подсудимого находился его племянник и двое его знакомых. У них было застолье, после которого один из гостей отправился спать, а между родственниками вспыхнул конфликт. В ходе ссоры подсудимый достал из сейфа двуствольное ружье и выстрелил в голову юноше с близкого расстояния.

«При этом та же пуля попала в голову 27-летнего гостя, который оказался на линии огня. От полученного ранения 17-летний потерпевший скончался на месте, а 27-летний мужчина был госпитализирован, однако, наутро в больнице также наступила его смерть», – пояснили в СК. От выстрела проснулся третий гость – мужчина ударил его прикладом по голове, после чего тот потерял сознание. Затем подсудимый сбежал с места преступления, прихватив с собой винтовку и боеприпасы. Сотрудники полиции смогли его найти и задержать в лесу. Обвиняемый как во время следствия, так и на суде признал свою вину частично. Что именно он отрицал, правоохранительное ведомство не уточнило.

Суд приговорил убийцу к 17 годам и 6 месяцам «строгача», а также взыскал с него 2 млн рублей моральной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU