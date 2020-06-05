В каких больницах Башкирии лечат больше всего пациентов с коронавирусом: статистика на 5 июня

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:44:57+03:00

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В Минздраве Башкирии рассказали, в каких больницах на данный момент лечатся зараженные коронавирусом. На госпитализации по состоянию на 5 июня находятся 1018 человек (+29 за сутки). Состояние 34 пациентов оценивается как тяжелой степени тяжести, пятеро подключены к ИВЛ.

Больше всех ковид-положительных больных лежит в уфимских ГКБ №18 (173), клинике БГМУ (79), РКБ имени Куватова (73), ГКБ №8 (59) и ГКБ №5 (48). За пределами башкирской столицы по количеству пациентов с коронавирусом «лидируют» ГБ №2 Стерлитамака (84), ГБ Нефтекамска (75), ЦГБ Кумертау (51) и ГБ Салавата (47).

Напомним, в последние дни в Башкирии фиксируется резкий рост зараженных COVID-19. Только за минувшие сутки инфекцию подтвердили у 119 человек – это рекорд для республики. Прежний был поставлен накануне. Прямо сейчас носителями коронавируса являются 2387 жителей. По выздоровлению выписано 1322 (+36 за сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU